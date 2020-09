Camion spurgo si ribalta in rotatoria: autista ferito e rallentamenti

Traffico rallentato e Vigili del fuoco al lavoro oggi alle 17,20 sulla rotatoria stradale che unisce la tangenziale di Modena e via Vignolese (meglio conosciuta come rotatoria del grappolone per via dell'opera che riproduce un grappolo d'uva dell'artista Erio Carnevali, installata nella relativa aiuola). Per cause in accertamento da parte della Polizia Locale un autobotte spurgo che aveva imboccato la rotatoria, si è sbilanciata e ribaltata sul fianco destro andando ad impattare contro il guard-rail ed un paolo della luce, fortemente danneggiato. L'uomo alla guida del camion, ferito lievemente, è stato raggiunto e aiutato ad uscire dall'abitacolo del mezzo e consegnato alle cure dei sanitari del 118 per le lievi ferite riportate. Ripercussioni sul traffico cittadino della tangenziale, abbastanza intenso a quell'ora. L'intervento dei Vigili del fuoco è poi proseguito per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area preliminare alla succesiva rimozione.