Campogalliano: devastante incendio in carrozzeria

Tredici unità dei Vigili del Fuoco impegnate dalle prime ore del giorno in via Grandi 9, a Campogalliano, dove, nella sede di una carrozzeria nota per occuparsi di lavori su auto di lusso e storiche, si e sviluppato un incendio che ha distrutto 9 auto di grande valore tra le quali una limousine. I vigili del fuoco hanno avuto ragione delle fiamme soltanto intorno alle 6 della mattina. Chiaramente ingenti i danni. Sulle cause non è esclusa quella del dolo. Sul posto i Carabinieri di Campogalliano