Campogalliano: in moto contro un trattore, muore 54enne

Nemmeno l'intervento con l'eliambulanza ha consentito di soccorere in tempo il 54enne che in sella alla sua moto, questa mattina, intorno alle ore 11 si è schiantato contro un trattore che viaggiava nella direzione opposta. La dinamica è a vaglio della Polizia Locale di Carpi ma pare che l'uomo, giunto nei pressi della curva, abbia perso il controllo della moto, finendo contro il mezzo agricolo che proveniva dalla direzione opposta e guidato da un uomo di 45 anni. Un impatto violentissimo nel quale il centauro avrebbe perso anche il casco. Immediato l'allarme ai soccorsi giunti sul posto con un mezzo di terra e con l'elicottero ma all'arrivo l'uomo era già spirato.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.