Campogalliano, scippa la madre: arrestato un 35enne

Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Carpi e della stazione di Campogalliano hanno arrestato un uomo trentacinquenne, residente a Campogalliano, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, poiché poco prima, in piazza Pace di Campogalliano, si è avvicinato ad una donna e approfittando di un momento di distrazione le ha strappato di dosso la borsetta contenente i documenti personali, il portafogli ed un orologio del valore di circa 100 euro. La donna è stata trascinata lungo la carreggiata, riportando pure delle escoriazioni ad un braccio. Alla scena hanno assistito alcuni testimoni grazie ai quali i carabinieri hanno identificato l’autore del fatto: si trattava del figlio della signora aveva con sè la refurtiva, poi restituita alla madre. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di furto con strappo e lesioni.

