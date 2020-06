Campogalliano: ucciso a coltellate in strada

Una lite avvenuta nella notte, tra due uomini, sfociata in tragedia, con l'uccisione di un 36enne tunisino, senza fissa dimora, accoltellato in strada, su via Barchetta, a Campogalliano, da un 30enne marocchino, arrestato dai Carabinieri. I militari stanno ricostruendo la vicenda dai contorni comunque ormai chiari.Era da poco passata la mezzanotte quando alla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Carpi giungono diverse telefonate da parte residenti che segnalavano un violento alterco tra due extracomunitari in via Barchetta.Poco dopo i Carabinieri sono sul posto. Vedono due uomini. Uno di loro è sanguinante, accasciato per terra mentre l’altro, ancora vicino a lui, con un coltello in mano sporco di sangue. Che l'uomo a terra ha perso in grande quantità. Tale da non lasciarli speranza. L'uomo muore pochi istanti dopo l'arrivo dei sanitari. Ucciso dalle profonde ferite da arma da taglio che l'uomo ancora vicino a lui gli aveva inferto all’addome. Una situazione tale da fare scattare la flagranza di reato. Che ha consentito l'immediato arresto del marocchino, subito associato al carcere di Modena, dove si trova a disposizion del magistrato. Accertamenti in corso per appurare il movente dell'efferato delitto