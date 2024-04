Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'accusa ha chiesto anche 117mila euro di sanzione pecuniaria all'azienda stessa, in quanto soggetto giuridico.Il processo in corso in tribunale a a Modena ipotizza l'omicidio colposo aggravato dal mancato rispetto della normativa sulla sicurezza ed inizialmente vedeva iscritto nel registro degli indagati anche il fondatore e legale rappresentante della ditta modenese, che nel frattempo è però deceduto.La sentenza di primo grado dovrebbe arrivare a luglio.