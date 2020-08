Spaccio e degrado: arrestato 44enne in via Costa

Un delinquente, con numerosi precedenti, che aveva preso come riferimento della propria area di azione e di spaccio quella intorno a via Cesare Costa dove abita. In un appartamento dove Carabinieri e Polizia Locale, nell'ambito dei controlli integrati notturni sul territorio hanno trovato merce rubata (biciclette ed oggetti di valore forse merce di scambio per la droga), ed una piccola centrale per lo spaccio. Con bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. Elementi sufficienti per fare scattare l'arresto disposto sulla base delle valutazioni della Procura delle Repubblica di Modena.L’uomo, poco prima della mezzanotte del 27 agosto 2020, in uno dei controlli effettuati da personale dell’Arma e della Polizia Locale nelle adiacenze della ex fabbrica Corradini (area ex industriale abbandonata e spesso al centro di episodi di cronaca), è stato sorpreso immediatamente dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un cliente. Fermato e controllato dalle in uniforme, gli è stata trovata addosso una pistola Beretta calibro 9 con il colpo in canna e 'cane' armato, una dose di cocaina, 23 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento delle dosi e banconote per 1.175 Euro.L’uomo è stato arrestato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto abusivo di arma.L'operazione è stata descritta ai giornalisti dal comandante del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Modena Francesca Romana Fiorentini, e dall'ispettore capo della Polizia Locale Alessandro Ottolini, presso il comando provinciale dei Carabinieri di Modena