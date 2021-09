Savignano S.P: arrestato dopo quindici anni di violenza sulle sorelle

Episodi di violenza e maltrattamenti fisici e psicologici perpetrati per anni, dal 2005, e ricostruiti dai Carabinieri. Emersi nel corso delle indagini scaturite, nel luglio scorso, dalla denuncia di violenza nei confronti dell'uomo autore di percosse nei confronti delle due sorelle conviventi, forti al punto da mandarle entrambe all'ospedale con prognosi di 46 e 30 giorni.Indagini le cui risultanze portate sul tavolo della procura hanno portato ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Modena su richiesta del pubblico ministero ed eseguita il 9 settembre dai Carabinieri di Savignano. L'uomo si trova in carcere

