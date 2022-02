Addosso 200 grammi di hashish: arrestato

Il giovane, notato a piedi con atteggiamento alquanto sospetto tra la stazione delle corriere e Piazza Primo Maggio, alla vista dell’auto dell’Arma si è dato alla fuga in direzione di Viale Storchi, venendo comunque raggiunto e bloccato. La perquisizione personale, operata nonostante l’attiva resistenza opposta ai militari operanti al fine di impedire l’adempimento degli atti d’ufficio, ha permesso di recuperare due panetti di hashish del peso complessivo di circa 200 grammi. Nuovo arresto e nuovo sequesto di droga a seguito di ulteriori controlli effettuati nelle ultime ore dai Carabinieri nelle zone più calde della città per fenomeni di spaccio: Piazza Primo Maggio, Piazza XXII Aprile, il Parco Novisad e la zona della ex manifatture tabacchi, luoghi recentemente oggetto di frequenti controlli pomeridiani e serali da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Modena, la cui attività di prevenzione e contrasto ha consentito ultimamente di trarre in arresto quattro spacciatori e di sequestrare diverse dosi tra marijuana, cocaina, eroina e hashish.Questa mattina il giovane fermato ieri è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.