Modena, notte di controlli per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri di Modena ieri hanno sorpreso un 41enne a Carpi alla guida dell’autovettura con un tasso alcolemico triplo rispetto al limite consentito. L’uomo è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool e sono state applicate le sanzioni accessorie del sequestro del veicolo per la confisca e del ritiro della patente di guida per la sospensione.

Anche a Maranello, i militari hanno proceduto a deferire alla Procura un 28enne e a sanzionare un 23enne, entrambi per guida sotto l’influenza dell’alcool e a segnalare alla Prefettura di un 22enne, trovato in possesso di una dose di hashish.

A Spilamberto invece hanno arrestato una persona 53enne, per furto aggravato. L’uomo è stato fermato dai militari nei pressi di un’isola ecologica dopo aver asportato del materiale metallico che era stato conferito alla struttura per la raccolta differenziata, caricandolo all’interno di un furgone. L’uomo è stato anche trovato in possesso di strumenti di scasso. Nella mattinata è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, dove l’arresto è stato convalidato.