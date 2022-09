Droga Modena, 19enne fermato al Parco Ducale: era già stato espulso

Controlli dei carabinieri di Modena nelle ore pomeridiane e serali, in Piazza della Pomposa, Piazza Mazzini e Parco Ducale.

Al Parco Ducale, un 19enne che si è opposto alle operazioni di identificazione e controllo, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, già destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, è stato accompagnato al Centro per il Rimpatrio di Roma. Nella nottata, altre due persone sono state accompagnate in caserma per identificazione. A conclusione degli accertamenti, a uno dei due, un 25enne risultato irregolare in Italia, è stato notificato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.



A Maranello i militari hanno fermato un 54enne sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita. La persona è stata denunciata e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

A Campogalliano i carabinieri hanno invece denunciato un 62enne per evasione. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non aveva rispettato il divieto di uscire dall’abitazione, allontanandosi per un po' di tempo per poi rientrare al domicilio.