Sassuolo, sequestro di droga e armi: due arresti

Una importante operazione contro la spaccio è stata messa in campo dai carabinieri di Sassuolo.Nella serata di ieri i militari hanno arrestato due persone, un maghrebino e un italiano, 62 e 53 anni, di Casalgrande, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detezione abusiva di armi e munizioni in concorso. Dalla perquisizione personale sono stati rinvenuti divisi in dosi 4,5 grammi di cocaina e denaro, esattamente 825 euro provento dell’attività delittuosa.Fermato anche un acquirente il quale ha dichiarato che da lì a poco avrebbe acquistato la droga dai due soggetti.Nella loro abitazione - oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente - è stata rinvenuta una pistola Smith&Wesson calibro 38 perfettamente funzionante e 58 munizioni dello stesso calibro senza camiciatura, abusivamente detenuti.La pistola sequestrata sarà trasmessa al R.I.S. per gli accertamenti tesi a verificare eventuali pregressi delittuosi commessi con quell’arma.E ieri a Fiorano, sempre i carabinieri di Sassuolo, sono intervenuti in via Pedemontana dove hanno rinvenuto e recuperato un furgone Fiat Scudo rubato. All’interno del furgone era contenuto diverso materiale colorante per un totale di 19 sacchi di vari colori, materiale risultato rubato il giorno 2 maggio da una ditta di produzione di ceramiche in Sassuolo. Il valore della merce recuperata e restituita si aggira intorno ai 20mila euro.