Ancora gravissimi fatti si registrano al carcere di Modena. Due detenuti stranieri avrebbero appiccato il fuoco in una cella. I due sono stati estratti dall'intervento degli agenti della polizia penitenziaria: uno, 25enne, è stato portato in ospedale a Baggiovara e poi trasferito al centro ustionati di Parma in gravi condizioni, prognosi riservata. L'altro avrebbe ferite di media gravità ed è stato portato dal 118 al Policlinico. Al pronto soccorso anche nove poliziotti penitenziari, per una lieve intossicazione. Nell'ultimo periodo nel penitenziario modenese sono morti tre detenuti in 20 giorni.