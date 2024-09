Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ricordo ancora una volta che gli imprenditori modenesi che si rivolsero a me nel 2014 perchè rovinati da interdittive antimafia, erano all'epoca tutti incensurati e stimati - afferma Giovanardi -. Non ho mai preso un centesimo da nessuno di loro e mai conosciuto nessuno dei calabresi modenesi collegati alla Ndrangheta. Rilevo poi che tutti quegli imprenditori sono stati riammessi in white list e ad Alessandro Bianchini addirittura restituita l'azienda (mentre con il padre non ho più avuto nessun rapporto dopo l'arresto). Tutto il processo a mio carico si regge su intercettazioni carpite fraudolentamente ad un parlamentare e per l'utilizzo delle quali non è mai stato chiesta l'autorizzazione al Senato'.'Ho già investito nuovamente la giunta del Senato perchè proponga in aula una nuova sospensione del processo in attesa di una decisione della camera di appartenenza, ricordando a tutti, come uomo delle istituzioni, che ha giurato più volte solennemente fedeltà alla Repubblica, che l'articolo 68 della Costituzione proclama solennemente che i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni'.