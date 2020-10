Carpi, a casa delle nipoti in piena notte per picchiarle: denunciato

In completo stato di agitazione e spinto da probabili frizioni con i parenti, si è recato alle 4 del mattino a casa dei congiunti ed è riuscito ad entrare in casa. L'uomo, un 50enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, si è diretto verso la camera dove dormivano le sue due nipoti, 17enni, con l'intenzione di picchiarle. Intento riuscito. Le ragazze, traumatizzate, sono state svegliate dall'uomo che ha iniziato a percuoterle, per poi mollare la presa, raggiunto da altri familiari e poco dopo, dai Carabinieri di Carpi. Per le giovani lesioni lievi. L'uomo è stato denunciato per lesioni ma è a piede libero