Carpi: accoltellamento tra stranieri, grave 25enne

'L’accoltellamento avvenuto ieri sera crea giustamente allarme e preoccupazione in città. Per puro caso non è finita in tragedia e questo è l’unico dato positivo della vicenda. Sono stato informato che le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente, come anche i soccorsi, e questo ha evitato di certo il peggio'. Così il sindaco di Carpi Roberto Bellelli in merito alla violenta lite sfociata in un accoltellamento in cui è rimasto gravemente ferito un giovane di 25 anni.



Il fatto è avvenuto ieri sera in via Graziosi, via centrale della città. Un fatto che ha scosso l'opione pubblica che arriva in un momento in cui la discussione sulla presenza di tanti stranieri spesso irregolari e senza fissa dimora, e spesso coinvolti nello spaccio della droga nelle città à tornata al centro del dibattito politico, sulla scia di altri eventi di cronaca come quello avvenuto recentemente in centro a Modena in cui ha perso la vità sotto i fendenti di un connazionale, un 30enne nigeriano.



'Mi auguro che, come sempre accade a Carpi - conclude il sindaco Bellelli - che i colpevoli vengano individuati rapidamente, ma per evitare cose come queste serve prevenzione, cosa che si fa anche presidiando il territorio: quindi sono sempre più convinto che serva aumentare il livello del locale Commissariato di Polizia, in modo da avere più agenti in giro, e continuo davvero a non capire come mai su questa legittima richiesta la destra locale faccia orecchie da mercante sviando il problema'.