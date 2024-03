Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'aggressione è avvenuta proprio all'interno della Chiesa di Sant’Ignazio in Corso Fanti, la sede del Museo Diocesano che ospita l'esposizione.L’aggressore, oltre a colpire l'artista al collo, ha anche vandalizzato l'opera più criticata. Le bombolette usate per imbrattare le tele e il coltello usato contro Saltini sarebbero stati trovati a terra.Dopo l'atto violento è fuggito a piedi spingendo a terra le persone che hanno cercato di fermarlo. Sul posto forze dell'ordine e 118. La chiesa di Sant’Ignazio ora è stata chiusa per i rilievi. Saltini è stato trasportato all'ospedale di Carpi, fortunatamente le ferite non sarebbero superficiali e la vittima è stata dimessa dopo poco.Mascherina e parrucca usate dall'aggressore sono state ritrovate in un cassonetto in una laterale di via Paolo Guaitoli. Pare che l'uomo abbia anche firmato il registro presenze, non si sa se col suo vero nome o con una sigla di fantasia, anche questo dettaglio è al vaglio della polizia.Nella foto la polizia sul luogo dell'aggressione