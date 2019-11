Carpi, arrestate due ladre nomadi: rubavano vestiti all'Oviesse

I carabinieri di Carpi hanno arrestato due italiane nomadi di 18 anni e 22 anni residenti nel campo nomadi di Modena, entrambe con precedenti. Le due sono state fermate dopo essere state sorprese a rubare all'Oviesse e in un negozio di abbigliamento in piazza Martiri in pieno centro a Carpi. Le nomadi avevano nascosto i capi di abbigliamento rubati in una borsa schermata. Tutta le refurtiva è stata restituita ai negozi.