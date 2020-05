Carpi, bimbo di un anno e mezzo cade dal primo piano: grave

Gli specialisti dell'ospedale Maggiore di Bologna stanno facendo di tutto per salvargli la vita. Sono gravi le condizioni di un bambino di un anno e mezzo che oggi alle ore 19, è caduto dal primo piano dell'appartamento in cui vive insieme ai genitori e a due fratelli. Tutti presenti nel momento in cui è riuscito ad arrampicarsi sulla finestra lasciata aperta per poi cadere nel vuoto. Un volo di 3 metri finito nel cortile condominiale. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti i Carabinieri di Carpi ed i sanitari del 118 che vista la gravità del trauma hanno ritenuto opportuno l'intervento dell'Elisoccorso che ha trasportato il bambino all'ospedale Maggiore, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.