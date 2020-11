Carpi, boom di casi Covid: blitz dei Nas alla Cra Quadrifoglio

Questa mattina i carabinieri del Nas di Parma e quelli della compagnia di Carpi hanno eseguito un accesso ispettivo presso la Cra 'Quadrifoglio' gestita dalla cooperativa Domus, acquisendo documentazione sanitaria relativa ai vari decessi e positività al Covid.Stando ai dati di 4 giorni fa la situazione della Cra 'Il Quadrifoglio' vede la presenza di 36 positivi tra gli operatori e 53 tra gli ospiti. Si sono verificati quattro decessi.«Appreso del sopralluogo compiuto oggi dai Nas dei Carabinieri nella casa di riposo “Il Qudrifoglio”, esprimo a nome dell'Amministrazione comunale l'apprezzamento per l'iniziativa, perché aiuterà a capire meglio cosa è successo nei giorni scorsi - afferma il sindaco di Carpi Alberto Bellelli -. Un intervento che va nella direzione affermata dal Comune fin dall'inizio, ossia la necessità di di mettere in atto – come abbiamo chiesto al gestore – tutte le azioni utili al contenimento del contagio e al proseguimento dell'attività assistenziale».

