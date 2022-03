Carpi: fuga dalla Volante e collutazione con un agente, arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, alla vista della Volante, in servizio di controllo del territorio nella zona del centro storico di Carpi, si era dato a precipitosa fuga. Inseguito, è stato bloccato con non poca fatica in quanto ha cercato di divincolarsi ingaggiando una colluttazione con un operatore, che ha riportato lesioni refertate dal Pronto Soccorso con prognosi di 7 giorni. Si tratta di un 40enne di Carpi, ora associato alla Casa Circondariale di Modena, in quanto deve espiare una pena di mesi 8 di reclusione per un furto commesso nel 2015.L'uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e per il reato di ricettazione in quanto, durante la perquisizione è stato trovato in possesso di alcuni documenti, che erano stati rubati nella mattinata da un’autovettura in sosta in una via cittadina. Il 40enne è stato anche sanzionato e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente perché sulla sua persona sono state rinvenute alcune dosi di eroina e cocaina ad uso personale.