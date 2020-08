Carpi: grave operaio schiacciato da un rimorchio alla Opas

Grave infortunio sul lavoro, alle ore 18, presso l'area di carico e scarico della ditta di lavorazione carni OPAS Società cooperativa di Carpi. Un operaio di una ditta di autotrasporti, 55enne di Perugia, è incastrato tra la baia di carico ed il rimorchio di un autocarro che procedeva lentamente in manovra in retromarcia. L'uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato presso l'ospedale di Baggiovara, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Carpi e personale del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti Lavoro di Carpi per i rilievi di legge.