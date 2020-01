Carpi, lite tra ragazzi, 17enne accoltellato, grave all'ospedale

Sono gli agenti del commissariato di Polizia di Carpi ad indagare su dinamica e responsabilità legate al gravo fatto di cronaca avvenuto ieri sera, a Carpi, nei pressi del parcheggio del cimitero conosciuto come Meccano. Lì una rissa tra un gruppo di ragazzi stranieri è sfociata in violenza ed aggressione nei confronti di un 17enne colpito da una coltellata all'addome. Il giovane è stato lasciato a terra, agonizzante. Raggiunto dai sanitari è stato trasportato all'ospedale Ramazzini di Carpi dove si trova ricoverati in gravi condizioni