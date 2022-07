Carpi, malore improvviso: morto l'artista del cioccolato Piccagliani

Lutto a Carpi. E' morto ieri a 64 anni, vittima di un malore improvviso mentre si trovava in vacanza in Croazia, Gian Pietro Piccagliani, titolare della famosa Pasticceria San Francesco all'interno della quale realizzava vere e proprie opere d'arte di cioccolato. Appassionato di vela, stava trascorrendo la sua vacanza al mare quando è stato colto dal malore: è deceduto durante il trasporto in ospedale. Lascia la moglie Paola e i figli Francesco e Matteo. 'Tu eri l'artista con la A maiuscola' - uno dei tanti commenti lasciati sui social in sua memoria.