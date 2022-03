Carpi: maltrattamenti e lesioni alla compagna, arrestato

Le indagini, partite due mesi fa a seguito della denuncia presentata dalla vittima, hanno fatto emerge un passato di violenze ripetute. Quelle perpetrate a danno della propria compagna, da un uomo di 53 anni. Un quadro drammatico sfociato nella denuncia della donna alla quale era seguita l'intervento in casa della coppia da parte degli agenti. Un quadro di violenze perpetrate ricostruito poi negli atti finite negli ultimi due mesi sul tavolo della procura e che hanno fatto scattare il provvedimento cautelare emesso dal GIP del Tribunale di Modena. Accuse pesanti: maltrattamenti e lesioni personali ai danni della compagna che hanno fatto scattare l'arresto, disposto in regime di domiciliari.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.