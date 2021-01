Carpi, nomadi si fingono operatori sanitari e derubano due anziane

Un uomo di 35 anni ed una donna di 62 anni, entrambi nomadi, con precedenti di polizia si fingevano operatori sanitari e in questo modo truffavano gli anziani. I due infatti, il 15 ottobre 2020 e il 3 novembre 2020, fingendosi operatori sanitari con funzioni di controllo e igienizzazione dei locali, si sarebbero impossessati dell’oro e dei soldi che due anziane signore carpigiane custodivano in casa.L'indagine dei carabinieri di Carpi, coordinata dalla Procura della Repubblica di Modena, ha permesso di individuare i due che ora si trovano agli arresti domiciliari.Notizia in aggiornamento

