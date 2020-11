Carpi: pugni, schiaffi e calci alla moglie. Fermato marocchino

Questa mattina i carabinieri di Carpi hanno fermato un marocchino residente in città, quarantacinquenne, già conosciuto alle forze dell’ordine. All’uomo è stato vietato di avvicinarsi all’ex moglie, anch’essa marocchina, quarantenne.La donna negli ultimi tempi ha subito aggressioni fisiche e morali da parte del marito, anche alla presenza dei figli minori della coppia. Il marocchino la aggrediva abitualmente colpendola con schiaffi e pugni al corpo e alle gambe e con calci, afferrandola per i capelli, lanciandole contro oggetti e suppellettili e, in un’occasione, dopo averla afferrata per la spalla ed averla così bloccata, colpendola alla testa con un oggetto contundente, provocandole lesioni. La donna è stata anche minacciata di morte e in un’occasione, nel tentativo non riuscito di colpirla, il marito ha infranto il vetro della porta d’ingresso dell’abitazione della donna.