Carpi, rissa con machete: 33enne pakistano in rianimazione

È ricoverato in rianimazione all'ospedale Ramazzini di Carpi un 33enne di origine pachistana aggredito ieri pomeriggio, nell'ambito di una maxi rissa scoppiata in strada, davanti a un negozio. L'uomo è stato colpito al collo con un'arma da taglio, forse un machete, e ha riportato profonde lesioni. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è ricoverato in terapia intensiva. Ferito al braccio anche un altro ragazzo, connazionale, di 28 anni, ricoverato al Policlinico di Modena.

Sono stati alcuni passanti ieri pomeriggio ad avvisare le forze dell'ordine dopo aver notato un gruppo di cinque persone che si affrontavano in strada, inizialmente con alcune mazze da baseball. A seguito del violento diverbio sarebbe stata estratta da uno degli aggressori un'arma da taglio, indicata dai passanti come machete. Sul posto sono subito intervenute le pattuglie dei carabinieri e sono in corso indagini per risalire ai responsabili dell'aggressione. Il gruppo si è dileguato subito dopo il pestaggio. Ignoti al momento i motivi.