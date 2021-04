Carpi: rogo distrugge auto storiche

Non ci sono feriti ma il danno è ingente, per il valore storico dei mezzi andati distrutti. Quelli custoditi in deposito in via Budrione, a Migliarina di Carpi, di fianco all'abitazione di un collezionista, proprietario dei mezzi. Deposito dal quale questa mattina, poco prima delle 10, si è sviluppato l'incendio che ha completamente distrutto alcuni mezzi. Non si sa ancora il numero esatto delle autovetture storiche andate distrutte. I Vigili del Fuoco hanno lavorato ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area circostante.