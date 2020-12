Carpi, schianto sulla Romana: tre mezzi in fiamme. Salva donna incinta

Terribile schianto sulla Statale Romana a Fossoli di Carpi all'incrocio con via Grilli. Ad entrare in collisione sono state due auto e un furgone che si sono incendiati subito dopo lo scontro. Fortunatamente le persone a bordo sono uscite dai veicoli prima che fossero avvolti dalle fiamne. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco per domare l'incendio. Due feriti tra cui una donna in gravidanza trasportati in ospedale dal 118. Pare non siano in gravi condizioni.