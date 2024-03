Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' questo il drammatico bilancio di uno scontro frontale tra due auto avvenuto questa mattina intorno alle ore 9, in via Mulini interna, a Carpi. Un impatto violento che ha provocato le feite maggiori alla conducente della Peugeot, di 61 anni. La donne è stata caricata sull'elisoccorso e trasportata all'ospedale Maggiore di Bologna, dove si trova ricoverata in rianimazione.A bordo dell'altra auto si trovavano un uomo di 62 anni e un ragazzo di 22. Hanno riportato ferite meno gravi e per loro è stato disposto il trasporto in ambulanza all'ospedale di Baggiovara. Non corrono pericolo di vita.Il traffico ha subito rallentamenti e disagi a causa della chiusura di via Mulini.