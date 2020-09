Carpi, svuota il conto corrente della madre: 45enne denunciato

Dopo un’attenta attività di indagine, effettuata attraverso lo studio delle immagini del sistema di video sorveglianza della banca nei giorni in cui risultavano i prelievi presso il bancomat della filiale effettuati nell’arco di due anni, gli investigatori hanno individuato l’autore, che non era altro che il figlio della vittima.

La donna incredula, non capacitandosi di quanto riferitole e certa di non aver lei stessa “prosciugato” i propri risparmi né di aver dato in uso la propria carta di credito, si era rivolta agli agenti del Commissariato di Carpi.

