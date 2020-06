Carpi, viaggiava con due etti di droga: arrestato pusher marocchino

Un altro spacciatore arrestato ieri a Carpi. Si tratta di un quarantenne marocchino, oramai stabilizzatosi in zona da molti anni. L'uomo ieri pomeriggio è stato fermato dai carabinieri di Carpi appena prima di entrare in città, a bordo della sua utilitaria: nascosti nel vano motore, all’interno del filtro dell’aria, i militari hanno trovato due sacchetti contenenti l’uno più di un etto di cocaina, l’altro un etto di hashish. Le ricerche, poi estese alla sua abitazione, hanno fatto rinvenire qualche altro grammo di sostanze. L’uomo si trova ora in carcere.