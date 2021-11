Carpi: violenza sulla compagna, arrestato

E' in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, un 33enne straniero bloccato nella tarda serata di martedì, a Carpi, all'interno dell'appartamento in cui viveva con la sua compagna e nel quale era stata segnalata una lite. Ancora in corso quando i militari sono arrivati. In tempo per sedare la furia dell'uomo e mettere in sicurezza la compagna contro la quale si era accanito. Da lì sono iniziati accertamenti immediati per capire l'origine delle violenze che hanno portato subito all'evidenza che le stesse erano perpetrate da tempo.L’uomo, per questo, è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e tradotto presso la Casa Circondariale di Modena.