Casapound 'colpisce' con cartelli Confcommercio Modena

Una immagine inquietante quella stampata sui cartelli che questa mattina il personale della sede modenese di Confcommercio si sono trovati posizionati all'ingresso di via Begarelli, in città. Una azione dimostrativa condotta conetstualmente nella notte in diverse parti d'Italia anche presso le sedi delle camera di commercio oltre che dei distributori di benzina. Cartonati a grandezza d'uomo con una immagine shock che, stando ad alcune note con cui l'associazione avrebbe rivendicato analoghe iniziative a Viterbo 'a denunciare la crisi in cui versa la categoria dei benzinai e stigmatizzare l’inerzia del Governo'E' presumibile che gli ignoti abbiano agito a volto coperto, per evitare l'identificazione derivante dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate sia all'ingresso della sede dell'associazione, sia nelle vicinanze. Immagini che l'associazione - è stato dichiarato dalla segreteria - saranno messe a disposizione del personale della polizia allertato subito dell'accaduto dai responsabili dell'associazione.