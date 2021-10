Caso Dallari, sequestrato telefono e pc: ora il medico è in questura

Novità importanti nel caso del dottor Dallari, il medico di Reggio Emilia indagato per omissione di soccorso e omicidio colposo a seguito del decesso in ospedale del 68enne ferrarese Mauro Gallerani, ammalato di Covid e sottoposto a cure domiciliari prima del ricovero. Questa mattina all'alba le forze dell'ordine hanno sequestrato nell'abitazione reggiana del dottor Alberto Dallari computer, telefonino e documenti. Dallari, seguito dall'avvocato Linda Corrias, è stato poi convocato in questura a Reggio Emilia dove tutt'ora si trova, mentre vengono acquisiti i tabulati del cellulare.Il noto neurologo reggiano, per anni impegnato nella Stroke Unit del Dipartimento emergenza-urgenza dell'ospedale di Reggio, proprio ieri aveva spiegato in esclusiva a La Pressa sua versione dei fatti. Ricordiamo che Gallerani venne prese in carico da Dallari il 25 agosto, il 3 settembre venne ricoverato in ospedale dove è deceduto dopo 35 giorni, il 7 di ottobre. Venerdì scorso Dallari ha ricevuto l'avviso di garanzia con le accuse, come detto, di omicidio colposo e omissione di soccorso.