Il corpo del ragazzo è stato rinvenuto in un canale in via Prati, frazione Gaggio, nei pressi del parco di Villa Sorra, non lontano da casa. Accertamenti sono in corso sulle cause del decesso. Stando ai primi rilievi il giovane sarebbe morto con un colpo di pistola sottratta al padre. Con ogni probabilità si tratterebbe di un estremo gesto volontario.Il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano ha manifestato il 'cordoglio e l'abbraccio di tutta la città di fronte a una tragedia che colpisce l'intera comunità'.