Castelfranco, cane anziano in un box pieno di escrementi: sequestrato

A Castelfranco un cane di taglia grande, ormai anziano, è stato sequestrato penalmente dalle guardie eco zoofile OIPA del nucleo di Modena poiché tenuto in condizione di incuria e trascuratezza; non veniva curato da tempo nonostante numerose patologie che gli causavano dolore e sofferenza. Inoltre era tenuto in un box insalubre, pieno di escrementi.L'ufficiale di Polizia Giudiziaria coordinatrice del nucleo guardie ecozoofile OIPA Modena, unitamente al veterinario giunto sul posto, hanno proceduto a denunciare il proprietario per violazione dell'articolo 544 del Codice Penale (maltrattamento di animali).Il sequestro è stato rapidamente convalidato dal Pubblico Ministero ed il cane è stato trasferito al Canile Intercomunale competente per territorio dove ha già ricevuto le prime cure.