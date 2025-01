Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto per la persona travolta da un'auto mentre era in sella alla bicicletta pedalando in direzione Modena, non c'era più nulla da fare. Altra tragedia della strada questa mattina intorno alle 7 lungo la trafficata Strada Statale via Emilia. Dove i ciclisti che la percorrono non hanno spazio se non utilizzare la stessa sede stradale dei mezzi. All'altezza di Sant'Anna per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale un'auto ha travolto la bicicletta che circolava nella stessa direzione. Impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla persona, morta sul colpo. Generalità non ancora rese note. Sul posto per la sicurezza stradale e per la circolazione che ha subito forti rallentamenti, anche i carabinieri.Notizia in aggiornamento