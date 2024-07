Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alle 19:30 i militari sono infatti intervenuti in viale Caduti sul Lavoro, dove una 76enne residente a Modena, mentre stava ritirando il denaro da uno sportello ATM, è stata avvicinata dall’arrestata che le ha sottratto dalle mani cinque banconote da 20 euro, appena ritirate. La vittima ha afferrato la donna intenzionata a fuggire, chiedendo contestualmente aiuto: grazie all'intervento di alcuni passanti, la donna ha rinunciato restituendo tuttavia solo quattro delle cinque banconote sottratte.All’arrivo dei carabinieri, l’arrestata è stata trovata in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso, che è stata sequestrata, oltre alla banconota da 20 euro, che è stata restituita alla anziana. Questa mattina il Giudice del Tribunale di Modena con rito direttissimo, ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora con prescrizione di non allontanarsi dalla sua abitazione dalle 22 alle 6.