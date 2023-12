Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Giunti sul posto, i militari hanno notato che da una porta del locale uscivano frettolosamente due figure che, alla vista dei militari, si davano a fuga a piedi.Uno dei due uomini veniva fermato dopo un breve inseguimento, mentre l’altro riusciva a dileguarsi. Il fermato, straniero 21enne noto per precedenti penali per reati contro il patrimonio, ha cercato di opporsi all’arresto strattonando, spingendo e colpendo i militari. Il sopralluogo nel locale faceva rilevare la forzatura della porta di ingresso. I ladri, a causa dell’inserimento del sistema di allarme, non sono riusciti a sottrarre nulla. L’uomo, dichiarato in stato di arresto per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, verrà giudicato con rito direttissimo.