Castelfranco, incendiate auto di un artigiano parcheggiate in cortile

All 5.30 di questa mattina i carabinieri di Castelfranco Emilia sono intervenuti per un incendio di due veicoli di proprietà di un artigiano del luogo, nel cortile condominiale di una palazzina in via Cimitero. Distrutti dalle fiamme una Fiat Multipla e un furgoncino Opel Combo. Sul posto sono intervenuti immediatamente vigili del Fuoco. L’incendio sembra di origine dolosa. Sul posto sarebbe stata trovata una tanica di latta e delle bombolette. I carabinieri di Castelfranco Emilia stanno svolgendo indagini per individuare gli autori del danneggiamento.