Castelfranco, rapina al supermercato: arrestato 52enne italiano

Nel pomeriggio di ieri 29 aprile, una pattuglia dei carabinieri di Castelfranco Emilia ha notato un uomo che in sella ad una bicicletta, con fare sospetto, tentava si allontanarsi da un supermercato. Inseguito, è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, nel corso della quale è stato trovato in possesso di alcuni generi alimentari (diverse confezioni di formaggi, affettati, pasta e alimenti in scatola) dei quali non era in possesso dello scontrino fiscale che ne attestasse il regolare acquisto.

Immediati accertamenti hanno permesso di appurare che la merce era stata rubata dagli scaffali del supermercato e riposti all’interno di uno zaino che l’uomo teneva appoggiato nel carrello della spesa, dopodiché si era recato alle casse per pagare solo i generi che aveva riposto nel carrello. Alla richiesta di un’addetta alle vendite di mostrare cosa avesse all’interno dello zaino, la aveva minacciata per poi darsi alla fuga. Ricostruita la vicenda, i carabinieri hanno tratto in arresto l’uomo, 52enne originario del sud Italia, con precedenti di polizia, per rapina. La refurtiva, del valore complessivo di circa 100 euro, è stata restituita all’avente diritto. Nella mattinata odierna, il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per tre giorni alla settimana.