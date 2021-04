Castelfranco, rapina e minaccia una donna: arrestato 26enne

Ieri i carabinieri di Castelfranco hanno arrestato per rapina, danneggiamento e lesioni personali un giovane 26enne di Castelfranco. L’uomo, poche ore prima si era avvicinata a una donna 41enne di San Cesareo sul Panaro, all’interno del parcheggio del centro commerciale “Le Magnolie” di Castelfranco. Di fatto, la donna mentre stava parcheggiando la sua auto, era stata minacciata e costretta a scendere dal veicolo, dileguandosi poi a bordo dello stesso. Le immediate ricerche hanno dapprima consentito il ritrovamento dell’autovettura, trovata abbandonata e danneggiata nei pressi della sede comunale di Castelfranco e, successivamente, nell’individuazione senza ombra di dubbio dell’autore del reato, nella persona poi arrestato. La donna a causa della violenza subita è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari e giudicata guaribile con 10 giorni di prognosi. L’auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre l’arrestato è stato trattenuto verrà giudicato con rito direttissimo.

