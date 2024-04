Castelfranco: schianto camion e moto, muore centauro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tragedia oggi pomeriggio intorno alle 16,30 lungo la tangenziale di Castelfranco all'altezza dell'uscita per via Loda. Un camion che procedeva in direzione Modena ha impattato con una moto nei pressi dello svincolo. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al motoclclista finito a terra.



Immediato l'allarme ma una volta giunti sul posto i sanitari del 118 accorsi su ambulanza e automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo del quale non sono state ancora rese note le generalità. Illeso ma sotto shock il conducente del camion che nella brusca frenata conseguente all'impatto è stato a sua volta tamponato da un auto ma senza conseguenze. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Gli accertamenti sulla dinamica sono al vaglio della Polizia Locale di Castelfranco Emilia. La tangenziale è stata chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia e il traffico deviato sulla via Emilia.