Castelfranco: tre arresti per rissa e uno per minaccia a pubblico ufficiale

Intervenuti in serata da parte dei Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia e del Nucleo Operativo e Radiomobile, davanti ad un minimarket etnico a Castelfranco Emilia. Il motivo? Una rissa che ha riguardato 5 persone straniere, scaturita, sulla base dei primi accertamenti, per futili motivi, in parte anche dovuti all’assunzione di bevande alcoliche. Nella collutazione una persona di 36 anni è stata trasporta in ospedale con lesioni per almeno 30 giorni di prognosi. Tre persone, un 30enne, un 41enne e 44 enne, sono stati tratti in arresto per rissa e lesioni personali aggravate. Questa mattina sono stati condotti davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, a conclusione della quale nei confronti dei tre indagati è stato disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia GiudiziariaLa presenza dell’uomo sotto l’influenza dell’alcool e con degli oggetti metalli in mano che andava in giro minacciando le persone, era stata segnalata al 112. All’arrivo della pattuglia, l’uomo, in stato di alterazione psicofisica, ha scagliato la sua bicicletta contro l’auto di servizio, danneggiandola. La persona, che teneva in mano una catena, e un paio di forbici nelle tasche, è stato contenuto dai Carabinieri intervenuti, traendolo successivamente in arresto. Questa mattina è stato condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, a conclusione della quale nei suoi confronti sono stati disposti gli arresti domiciliari.