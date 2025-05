Castelnovo Monti: bimbo di tre anni precipita dalla finestra, gravissimo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un bambino di tre anni è precipitato dalla finestra del secondo piano di un'abitazione a Castelnovo Monti, sull'Appennino Reggiano. A dare l'allarme, poco dopo le 6.30, sono stati dei passanti che hanno visto il piccolo a terra. Stando a quanto ricostruito, i genitori erano in casa ma non si erano accorti in un primo momento dell'assenza del bambino e di quanto accaduto. Il piccolo si sarebbe arrampicato sulla finestra. L'elisoccorso ha trasportato il bambino al Maggiore di Parma: è in condizioni critiche. Indagano i carabinieri di Castelnovo Monti.