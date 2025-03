Castelnuovo Rangone: grande incendio in azienda agricola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un grave incendio ha interessato nella serata, alle 20.30, l'area e gli immobili di una azienda agricola situata in via Settecani, località Cavidole, nel comune di Castelnuovo Rangone. Le fiamme hanno preso piede rapidamente, facendo scattare l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: le squadre di Sassuolo, con Autobotte e APS, e quelle di Vignola, anch'esse equipaggiate con APS e autobotte. A supporto delle operazioni di spegnimento, è arrivato anche un ulteriore mezzo di Modena con autobotte. Presenti anche il funzionario di guardia per coordinare le operazioni.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma fortunatamente non si segnalano al momento danni a persone. Le operazioni di spegnimento sono proseguite durante la notte per mettere in sicurezza l'area e evitare il rischio di ulteriori propagazioni delle fiamme.