Castelvetro, furto alla Serra sul fiume: forzata la porta

Furto questa notte alla Serra sul fiume in via Destra Guerro 56 a Castelvetro. I ladri hanno spaccato la porta di ingresso e hanno messo a soqquadro la scrivania. Magro il bottino, pochi gli spiccioli presenti nei cassetti, ma i danni causati dall'irruzione sono evidenti.

