Castelvetro: schianto auto-scooter, un morto

Oggi pomeriggio sulla Strada Statale. L'uomo alla guida del mezzo è morto sul colpo

Alla Polizia Locale il compito di ricostruire la dinamica dello schianto di oggi pomeriggio, e dal bilancio tragico. Una persona morta sul colpo. Si tratta del conducente di uno scooter che per cause in corso di accertamento si è scontrato con un auto. L'uomo è stato sbalzato dal mezzo per alcuni metri finendo a terra. Inutili purtroppo i tentativi dei soccorritori rianimarlo sul posto



Notizia in aggiornamento





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.